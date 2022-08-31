中油表示，因國際局勢變動，天然氣市場價格仍持續攀高，致進口氣源成本增加，9月國內天然氣價格原應大幅調漲，惟配合政府照顧民生與工業用戶及持續穩定物價政策，僅電業用戶調漲5％，其他用戶仍不予調整；預估至年底可增加收入55億元。

俄烏戰爭持續，俄羅斯減供歐洲天然氣，導致價格再度攀升，中油評估國內氣價尚有超過5成需反映調漲。如果不能繼續反映售價，中油全年油氣吸收金額超過2,000億元，恐賠掉一個半資本額。所幸，9月天然氣啟動電業用戶調漲5％，稍有小補、減緩龐大虧損包袱。

中油指出，除俄羅斯降低歐洲氣量，需求推升價格外，還有一個原因是越來越接近冬季，也就是燃氣需求旺季，現在價格只升不降。因此現在賣給民生與電業天然氣打折幅度，已不止4與8折。

中油擔憂，原就預估全年虧損達1,800億元（不計累虧），把1,301億元的資本額賠掉還不止。現在全年油價與氣價吸收金額，更上看2,000億元以上。即使煉油外銷有小賺，全年虧損恐怕仍會超過原預估1800億元，極可能賠掉1個半資本額。