經濟部統計，肥料及氮化合物業今年上半年產值108億元，創歷年同期新高，年增46.6％，主因歐洲化學肥料廠2021年起受主要原料天然氣成本飆升影響產能，催升肥料價格逐步走高，加上時序進入北半球春耕時節，市場需求強勁，挹注生產量指數年增7％，產品中以其他複合肥料及氮化合物產值年增37.5％、產量年增7.6％最多。

經濟部指出，今年上半年化學材料及肥料業產值年增9.9％、產量年減6.8％，因上游主要為原油，其衍生產品應用廣泛，因此深受國際油價及全球景氣波動影響。

經濟部指出，2019、2020年受美中貿易紛爭干擾及COVID-19疫情衝擊，市場需求疲弱，加上國際油價重挫，致產值連續2年下滑。2021年隨全球經濟逐漸復甦，國際油價迅速翻升，加上美國冰風暴及中國大陸能耗雙控等因素抑制供給，推升石化原料價量齊揚，化學材料及肥料業產值達2兆528億元，年增53.3％，為有統計資料以來最大增幅，剔除物價因素後生產量指數亦成長10％。

經濟部指出，今年上半年國際油價雖續居高檔，但因中國大陸封控措施干擾物流，加上終端市場需求疲軟，廠商購料保守觀望，且部分石化原料因油價上漲壓抑加工利差而減產，雖產值年增9.9％，惟生產量指數轉呈年減6.8％。

以產業別觀察，今年上半年僅「肥料及氮化合物業」因供給緊絀，產值、產量均較去年同期成長：就細業別觀察，除合成橡膠原料業外，各細業產值在價格支撐下均呈成長，惟產量方面，僅肥料及氮化合物業較上年同期增加，其餘化學原材料業、塑膠原料業、人造纖維業、合成橡膠原料業均為年減。

經濟部表示，雖全球經濟成長動能因通膨壓力而走緩，惟政府積極推動國內業者開發高附加價值及異質性產品、朝向綠色可分解及回收再利用的材料發展，另協助業者拓展多元市場，並積極參與新南向等國家產業合作，可望增強我國化學材料及肥料業之國際競爭力，並開拓新的外銷商機。