新竹縣醫師公會6日舉行慶祝餐會，慶祝11月12日的醫師節，縣長楊文科受邀到場，感謝所有醫師在疫情期間為了大眾的健康努力，也頒發防疫貢獻獎給各大醫療院所單位，並預祝醫師節快樂。

楊文科表示，這2年來大眾受疫情所苦，衛生局長殷東成非常努力協調各大醫院成立「快篩部隊」和「快打部隊」，感謝新竹縣醫師公會號召基層診所醫師，啟動縣內社區篩檢站、快篩陽性判讀、視訊診療、居家照護及協助疫苗施打等，給予縣府及衛生局團隊很大的支援，

使新竹縣受到的損失相當輕微。

殷東成表示，防疫期間有117家通訊診療院所，提供視訊診療服務，讓無法外出就醫者能得到妥適的醫療照護，謝謝醫界夥伴的努力與付出，守護新竹縣民的健康，讓縣民能夠安心過生活。

同時，縣府整合各衛生所及兒科醫療資源，主動關懷6歲以下幼童發展評估、疫苗接種、牙齒塗氟、新生兒及入學前聽力篩檢、4歲至5歲幼兒視力篩檢、6歲以下原住民、新住民與弱勢家庭子女居家安全環境檢核等重要健康指標，並走出診間進行居家訪視，提供幼兒居家健康照護指導、意外預防及居家環境安全評估建議。

2020年推動「幼兒專責醫師制度計畫」，持續至今已與32家醫療院所及55名醫師共同守護6000多名幼兒健康，收案涵蓋率已達40.5％，未來逐步提升照護量能及品質，讓專責醫師做家長們堅強的後盾。

此外，新竹縣有6家急救責任醫院提供24小時急診服務，台大生醫醫院竹北院區、中醫大新竹附醫及東元醫院，提供兒科專科醫師30分鐘內會診服務、兒童緊急醫療照護服務，台大醫院竹東院區設有24小時急診服務外，也評估未來設置兒科專科緊急醫療服務的需求，積極建構優質的保健服務及緊密合作的兒童醫療照護網絡，使兒童能獲得最適當照護。