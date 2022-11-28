「原子少年」金星的蔡朕、孟維、藍弟、巴比、Nelson、學文、明德、善鈞今（28日）宣佈推出專屬團綜《金星號飛船》，蔡朕表示大小S的主持風格是自己想學習的，「因為她們的辛辣風格，跟我們很類似。」孟維也說：「剛好有人說過我跟蔡朕講話方式很辣，就跟大小S一樣，所以我們也開玩笑說那我們就是男版的大小S，但還是會有我們獨創的風格。」

蔡朕也爆料孟維除了主持也想演戲，當被問到想挑戰的角色？孟維思考後說想挑戰哭戲的角色，「因為我很容易被打動，雖然他們都說『我愛哭』，但我只是比較容易把自己投射在劇情中。」搞笑的是，當眾人追問私下是否真的愛哭？他則害羞表示：「以前比較愛哭，但長大就比較少了，因為爸爸會跟我說：『你不要這麼愛哭，你是男生！』。」

《金星號飛船》結合訪談、遊戲與歌唱舞蹈，並放話要讓粉絲、觀眾看到另一面的偶像明星，壓力相當大的蔡朕說：「第一次錄影時我們什麼都不知道，大家可能就會自顧自地講話，除了會讓來賓不知道聽誰的，字幕人員應該也很辛苦。」金星號成員更透露團隊裡私下的黑臉就是蔡朕。

此外，天王星小孩（何世華）上月爆出桃色風波後自願退團，不到40天後的時間，他26日晚間出席《嬉遊祭音樂節》，與高胥崴、蔡承祐、高有翔、吳昱廷合體，Nelson表示有碰到小孩，雙方也有打招呼，蔡朕則說有跟小孩擁抱，但表演完就去玩遊樂設施，沒有多聊。