近期WBL主創團隊以牙醫為靈感推出醫病戀題材《我的牙想你》，其中「安朗CP」的演員余晉、吳岳擎也受到許多粉絲矚目，但其實兩人都是首度接觸BL劇題材，首度合作就要成為螢幕情侶的他們，在拍戲期間朝夕相處下，兩人都笑說有愛上對方的感覺，此次兩人接受本報邀請穿上運動品牌lululemon，展現私下的好默契。

吳岳擎私服近期越穿越運動休閒，著重寬鬆舒適以及運動的功能性，lululemon Engineered Warmth Jacket5780元、Engineered Warmth Long Sleeve Crew5280元、Surge Jogger Shorter3980元。（攝影/石智中、服裝/lululemon ）

在攝影棚內抓到空擋便進入「兩人世界」的余晉、吳岳擎，彷彿有聊不完的話題，讓人難以相信他們僅是第一次合作，談到首次見面吳岳擎透露，「對他的第一印象應該就是高冷吧，但第一次試戲的時候我們就蠻有默契的，我覺得我們默契天生就有的。余晉則透露兩人也不排斥大方地在朋友前展示好交情，另外由於余晉此次在劇中飾演牙醫師，故在拍攝前必須做大量的準備，他透露由於導演想真實呈現職人的工作內容，在事前便大量閱讀醫學雜誌、期刊，親身理解牙醫這個職業，在劇中也真的使用到鑽牙機、噴水器等器材，且除整套手術戲外還必須被許多專有名詞，讓他直言「真的超級難的。」

余晉透露自己私服通常較為簡約舒適，像今天穿的樣式就是自己私服經常選穿的，lululemon Soft Knit Overshirt 3980元、New Venture Trouser*Pique5280元、Heavyweight Crepe Short Sleeve2280元。（攝影/石智中、服裝/lululemon ）

在劇中穿上白袍的余晉透露其實自己的私服大多以簡約舒適為主，「衣櫃裡面最必備的單品就是素T，其實跟這次拍照的感覺蠻像的。」而吳岳擎則透露過去私服大多都以雅痞風格為主，但近期由於積極運動的他，私服也漸漸地更加運動休閒，「現在購買衣服就會比較在意材質、剪裁，剪裁會喜歡比較寬鬆、有修飾效果的。」至於材質方面則會在意穿著體驗，以及是否立挺等，此次穿上的新莊面料都具有排汗速乾等設計，讓穿著者在日常都能夠有舒適的穿著體驗。

lululemon Down For It All 外套，6980元。（lululemon 提供）

lululemon Wunder Puff 羽絨背心，7980元。（lululemon 提供）

lululemon Rain Chaser 外套，6980元。（lululemon 提供）

lululemon Outpour 外套，8480元。（lululemon 提供）