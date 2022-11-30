米非(左起)、張震嶽、蔡承祐、Sandra小斯出席《滾石摘星號》節目記者會。(滾石唱片提供)

張震嶽、小男孩樂團主唱米非、妮可醬主唱Sandra小斯、「原子少年」蔡承祐今（11月30日）出席全新音樂實境秀《滾石摘星號》節目啟動儀式記者會，將上山下海找尋「潛力星聲」。面對節目，張震嶽覺得自己時間拿捏、掌控節奏都沒問題，他也分享之前去大陸參加綜藝節目被誤認的趣事，他說，有次騎車載潘瑋柏時，被路人誤認成熱狗，「兩人都戴帽子、眼鏡，被誤認習慣了，連自己也覺得像。」他被誤認時會告訴對方「我不是熱狗啦！我是阿嶽！」

他還笑說，自己名字也常被和張震搞錯，他曾在大陸的KTV點唱機上看到「是我的名字，但卻是張震的人頭」，讓他開心「我有那麼帥嗎？好好喔。」

談到接班人，張震嶽覺得每個歌手都是不一樣的個體，也不會想要去找接班人，對兒子的發展是完全開放的，五音不全也沒關係，國中畢業要去工作也好，開心就好。

Sandra小斯、張震嶽、蔡承祐、米非出席《滾石摘星號》節目記者會。(滾石唱片提供)

張震嶽17歲的時候參加「木船民謠歌唱大賽」，當時有唱自己寫的歌，也有唱齊秦的歌，評審都是唱片公司老闆，有些人分數給很低有人給很高，「有人喜歡有人不喜歡！」米非參加過「中廣流行之星」，當時她就讀華岡藝校，於是把高中學的才藝體操、身段、吞劍濃縮在表演裡面。

兩人除了擔任新節目的靈魂人物，也將邀請神秘的「聲音鑑賞官」加入，米非許願希望可以看到瘦子、頑童，張震嶽馬上答應要實現米非心願，說「我等等訊息他！」。

滾石唱片40周年，繼去年推出「滾石撞樂隊 40團拼經典」，今年再宣佈推出全新音樂實境秀企劃，滾石家族的歌手、巨星將走出錄音室、攝影棚，在城市郊區、社區部落、偏鄉海邊，尋找有故事的歌聲，打造全新型態的音樂人舞台，並宣布展開第二波星聲招募海選，即日起至12月18日在UP直播平台，歡迎所有歌唱好手踴躍推薦與報名。