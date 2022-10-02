美式賣場好市多進駐台灣後，除了賣場內商品多元，外食區也有不少料多味美的美食，但近年來因物價調整後，就有網友好奇現在COSTCO外食區還有什麼CP值的餐點，結果引起眾人討論，認為只剩2項餐點比較划算。

原PO在PTT八卦板發文表示，以前COSTCO的牛肉捲才79元，份量大到吃不完，沒想到現在也漲到99元，也點名蛤蜊濃湯、雞肉沙拉漲到79元及189元，不如去吃平價牛排還有沙拉吧，好奇

COSTCO外食區還有什麼是有CP值的餐點。

貼文一出引起不少網友共鳴，「以前CP值最高的就牛肉捲，99元以後就不想買了」、「雞肉沙拉從159-179-189」、「原本火雞肉三明治超好吃也被拿掉了」、「湯真的太貴了」、「十幾年的會員，考慮退卡中」。

也有內行回應，認為熱狗算不錯，「只有熱狗了，其他都回不去了」、「熱狗喝飲料喝到飽」、「剩熱狗，pizza難吃死了，只剩18吋cp高能吹」、「就剩熱狗能吃」，另外還有人推薦咖啡可以買，「冰咖啡，因為還會送一塊蛋糕」、「最近買咖啡會送巧克力磅蛋糕，超划算」、「拿鐵加鮮乳欸，外面拿鐵很多調和乳」。