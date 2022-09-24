1名網友日前在好市多買了一袋餐包，發現裏頭好幾個餐包被咬掉一口，但仔細找卻沒發現老鼠或蟑螂的咬痕，最後在外包裝上發現1個「人類齒痕」，質疑是孩童惡作劇隔著包裝咬麵包，事後又放回去層架上，導致原PO買到，照片曝光其他網友怒批「這種行為真的超出我的想像」、「太噁了吧」。

該網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她日前在商場買了1包小餐包，發現有好幾個餐包有奇怪的咬痕，一旁還有被咬下的整塊麵包塊，她原以為是老鼠或蟑螂造成的，但她觀察外包裝，沒有發現老鼠或蟑螂的咬痕，正當她百思不得其解時，她就在外包裝上發現另1個咬痕。

網友發現好市多餐包被咬掉一口，最後竟在外包裝上發現1個「人類齒痕」，質疑是孩童惡作劇隔著包裝咬下麵包，事後又放回去層架上。（翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）

網友發現好市多餐包被咬掉一口，最後竟在外包裝上發現1個「人類齒痕」，質疑是孩童惡作劇隔著包裝咬下麵包，事後又放回去層架上。（翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）

該網友說，外包裝上的咬痕明顯是「人的咬痕」，疑似是有人隔著包裝咬下麵包，又把整待放回選購區，她事後曝光照片，發文怒批「好玩嗎？還是想散播病毒？別人真的很難一眼就發現這個被你胡搞的餐包」，說如果是家長發現孩子亂咬包裝，該家長就該認賠買下來，而不是放回去，她嗆罵「真的是秀下限無底線」。

其他網友留言「這種行為真的超出我的想像，謝謝分享，以後採買會多留意」、「恐龍家長永遠都覺得自己的小孩很乖，是麵包帶壞他的」、「好誇張，很多大人帶小孩去都不管不顧小孩的，要買才會放進推車裡不是嗎」、「這人品去哪了」、「缺德！都咬成這樣就應該要買下來呀」、「想吃家長不給買就整包咬一口」。