中華大學今公布計算方式，但仍強調提CP值主要是鼓勵學生，盼同學不要妄自菲薄。（截自2022中華大學資訊工程系資料探勘實驗室網頁）

針對民眾黨新竹市長參選人高虹安失言風波，中華大學昨聲明，提到以畢業平均薪資和指考分數計算CP值，學校連續4年冠軍，引發網友討論。中華大學今公布計算方式，但仍強調提CP值主要是鼓勵學生，盼同學不要妄自菲薄。

中華大學今公開由校內資工系資料探勘實驗室製作的「升大學職涯型落點分析」網站，自學校來觀察排名，前十名依序是中華大學、元智大學、中國文化大學、淡江大學、國立聯合大學、真理大學、逢甲大學、國立台灣海洋大學、東海大學、實踐大學。

網頁中使用者可根據所就讀的科系點選查詢，頁面中提供共18個學群。網站上顯示，中華大學平均分數為32.91、平均薪資為47.98，CP值高達62.72，遙遙領先第2名元智大學的55.93。

校方也說明，算法是先將（薪資級距x該級距人數百分比）加總算出平均薪資，接著再用最低錄取分數、採計科目加權總計算出平均分數，CP值則是把平均薪資及平均分數正規化，CP等於薪資百分比排名(C) - 分數百分比排名(P)。