味全龍與統一獅上演40歲老將對決，「大師兄」林智勝在4局上從潘威倫手中敲出2分炮，本季第10轟出爐不僅幫助球隊追平，更是生涯第299轟，距離300轟里程碑只差最後一步。

近期陷入9連敗低潮的龍隊今天在2局上先馳得點，但下半局立刻遭到獅隊逆轉，4局上2分落後的龍隊1出局後劉基鴻敲安，林智勝再補上右外野2分炮，一棒助隊追平。

這一轟是林智勝本季第10轟、生涯第299轟，也是他相隔15場再度開轟，前次敲出全壘打已是8月31日，距離300轟里程碑只差最後一步。