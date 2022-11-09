格羅方德（Globalfoundries）上季營收、獲利和晶圓出貨均創下歷史新高，且本季展望樂觀，周二股價大漲8.62%，收在61.12美元。

該半導體製造公司於盤前公布財報，其第三季營收年增22%、季增4%，為20.7億美元，優於於公司內部預估的介於20.35億～20.65億美元和市場預估的20.5億美元，並創下歷史新高。

調整後毛利率較去年同期激增近12%，達到29.9%，創下歷史新高。

調整後息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）年增57%，為7.93億美元，創歷史新高。

經調整後每股盈餘為67美分，較去年同期的每股盈餘7美分大幅成長，並優於公司預估的介於59～65美分和市場預估的62美分。

該公司第三季晶圓出貨年增5%，達到63.7萬片，亦創新高。

就部門來看，家用與工業物聯網（IoT）部門營收年增83%，為3.98億美元，增長表現奪冠。智慧行動裝置部門營收年增12%，為9.54億美元。通訊基礎建設與資料中心部門營收年增29%，為3.68億美元。PC部門營收年減58%，為4800萬美元。

格羅方德預估第四季營收介於20.5億～21億美元，調整後每股盈餘介於1.24～1.44美元。分析師預期該公司第四季營收為20.9億美元，調整後每股盈餘為1.05美元。

財務長David Reeder表示，2023年上半年的營運表現可能疲軟，尤其是第一季，但全年可望實現「適度」（modest）增長，年營收估將實現低個位數增長。

他並表示，第三季表現大致符合預期，需求仍然不錯，雖然低階手機銷售疲軟，但高階5G手機市場仍然強勁。第四季車用晶片需求可望維持穩健，明年估將加速成長，全年車用部門營收將上看10億美元。不過，通訊和資料中心業務增長可能放緩，家用和工業物聯網業務可能有好有壞，消費端市場疲軟，但航空、航太與國防業務展望樂觀。