台塑四寶針對第四季出具最新展望，僅台塑(1301)相對樂觀，看好在歲修多告一段落下，開工率上升，第四季營收將優於第四季，南亞(1303)、台化(1326)則保守認為，第四季營收將低於第三季，油價部分，台塑化(6505)預估，油價呈現「下有支撐上有壓力」。

台塑表示，由於寧波北侖區10月28日起解除封控，故寧波廠恢復正常運作，產銷量增加，加上寧波EVA廠及美國HDPE廠歲修於10月完成，且寧波EVA廠去瓶頸工程(年產能由7.2萬噸增加至10萬噸)已於10月底投料試車，因此，預期11月營業額會比10月成長。展望第四季，由於歲修廠數比第3季少14個廠，開工率提高，產銷量增加 ，因此，台塑維持與先前相同看法，預估第季營業額會比第三季成長。

南亞表示，自今年年中開始，各產業進入去庫存階段，目前全球受通膨及能源成本高漲影響，終端消費仍顯疲弱，未來產業市況復甦有賴消費，動能回升情況而定。以南亞來說，預估11月營收與10月持平，第四季則與第三季持平。細看各產品線，消費性電子產品市況未見好轉，供應鏈持續調整庫存，客戶 以短期急單為主，網通、伺服器需求持穩，載板及相關電子材料營收持平；化工產品因下游需求減少，及大陸新增產能投入，抑制市場行情，預估營收略減；聚酯產品因年底假期客戶停機，且受原料價格下跌影響，營收同樣預估略減；塑膠加工產品因年底工程用料旺季及旅遊業回溫帶動消費，包裝材料產品銷售量成長，營收穩定成長。

台化表示，原物料價格持續下跌，使得市場保守，台化預估11月合併營收將不如10月，其中以售量影響較大，而12月會有少許成長，主要是SM麥寮廠與苯酚寧波廠定檢完成恢復生產。至於第四季營收預估也比第三季低，主要是價差的關係，當然，台化強調，「物極必反」，業者普遍期望明年第二季有希望，台化的看法也是如此。

台塑化表示，12月5日歐盟開始禁運俄羅斯原油，但市場認為短期俄羅斯難以轉移原油至其他國家，預期年底俄羅斯原油將減產60萬桶/日，加上中東情勢緊張，伊朗可能攻擊沙烏地阿拉伯，提供油價下檔支撐，但大陸持續動態清零，且全球經濟仍有衰退風險，油價上檔面臨壓力。台塑化11月煉油廠重油加氫脫硫(RDS#2)單元定檢及部分製程異常，平均煉量降至35萬桶/日；輕油裂解廠因下游需求不佳，OL#2 定檢完成停車待命，其餘兩套輕裂廠預計產能利用率各為90%及100%。