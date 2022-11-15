芮特-KY(6514)今日舉辦法人說明會，總經理吳東義表示，目前根據客戶端的回饋正向，未出貨訂單整體維持度不錯，明年預計營收會有雙位數成長。

芮特-KY第三季營收2.1億元，季增加36.2%、年增加7.27%；單季稅後淨利為5500萬，季增加38%、年增加93.1% ；每股稅後淨利為1.82元。單季毛利率為27.8%，季增加5.82個百分點、年增加0.84個百分點；營業利益率為16.5%，季增加7.5個百分點、年增加0.9個百分點。

芮特-KY累計前三季營收為5.5億元、年減少7.3%；稅後淨利為1.16億元、年增加67.4%；每股稅後淨利為3.88元。平均毛利率為25.1%、相較去年同期減少1.38個百分點；平均營業利益率為13.9%、相較去年同期增加0.92個百分點。

芮特-KY看好在通訊產業多元化應用之下，多天線多頻段並存使用，且為增加網路傳輸頻寬，頻譜/頻率的使用有往高頻化趨勢，因此，天線的設計與製造困難度將增加，以芮特-KY有20年以上的產業經驗足以應付產業挑戰。

總經理吳東義表示，芮特-KY與客戶長期合作，主要客戶均為10年以上之合作關係，配合客戶產業應用，新項目開發進展熱絡，後續動能強勁，芮特-KY前7大客戶佔有80%，目前根據客戶端的回饋正向，未出貨訂單整體維持度不錯，明年預計營收會有雙位數成長。