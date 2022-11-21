威宏-KY(8442)2022年運動裝備事業受惠高爾夫球袋在客戶滲透率持續提升與整體運動包袋訂單持續增溫，精品包袋在中國大陸同業紛紛退出市場，威宏在客戶滲透率提升，將有助精品包袋營運由虧轉盈，法人樂觀看待2022年業績表現，預期有機會賺進一個股本。

2023年精品包袋事業部在江蘇宏盛與泰國TWT在客戶訂單滲透率提升，其中以美國電商客戶、法國L客戶、美國A客戶訂單成長幅度相較較高，法人預估，威宏2023年精品包袋營收及獲利可望聯袂揚升。

展望2023年，威宏在手訂單持續暢旺，終端需求包括運動、輕奢兩大事業持續成長，加上歐美等國陸續放寬國境管制，商務與行李箱消費力道大幅彈升，威宏主力客戶包括Tumi、Kipling及 Away等拉貨動能快速強勁，有助營運持續成長。法人預估，威宏2023年營收及獲利年增率皆可望超過10%。

威宏2022年前3季合併營收為64億元，較去年同期增加66.6%，營業利益5億元，較去年轉虧為盈，歸屬母公司稅後淨利4.85億元，年增2686.61%，EPS8.09元，營運、獲利表現均已突破歷年全年，續創歷史新高。