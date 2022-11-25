廠務系統整合服務廠漢科(3402)今（25）日應邀參與櫃買業績發表會，總經理謝清泉表示，儘管部分客戶略為調降資本支出，但整體市場規模仍相當龐大，且單一產業對公司營運影響有限。由於整體需求仍旺，2023年仍是公司相當忙碌的一年，營運續繳亮眼佳績可期。

漢科2022年第三季營運業內外皆美，合併營收14.13億元，季增19.1％、年增達59.98％，連4季創高。稅後淨利1.33億元，季增達82.12％、年增達71.93％，每股盈餘（EPS）1.83元，同步改寫新高。

累計漢科前三季合併營收36.24億元、年增達49.64％，創同期新高。毛利率雖降至16.46％的近5年低點，營益率9.35％仍創同期次高。配合業外收益跳增挹注，使稅後淨利2.93億元、年增達35.61％，每股盈餘4.02元，已提前改寫年度新高。

漢科表示，公司近年來積極擴展新業務，研發半導體化學供應系統及高科技濕製程設備，自行研發的廢氣處理設備持續接獲台系大廠訂單、並不斷研發新機型，推動整廠輸出模式營運，強化行銷動能。受惠半導體業新廠擴建與產能擴充，使今年營收與獲利皆大幅成長。

漢科10月自結合併營收4.1億元，雖月減13.51％、仍年增達32.99％。累計前10月合併營收40.34億元、年增達47.76％，已提前超越2018年全年37.2億元、改寫年度新高。在第四季營運續旺下，全年營收及獲利將順利改寫新高。

展望明年，全球經濟下行風險持續升高，科技產業面臨景氣反轉，儘管部分客戶因去庫存化稍作調降資本支出計畫，部分建廠速度放緩，但總體市場規模仍具龐大商機。漢科因具全方位技術能力，將持續積極配合客戶投資計畫，在需求仍旺下，明年營業亮麗成績仍可期。

漢科總經理謝清泉指出，公司擁有工程技術及管理、設備製造、系統整合統包等三大核心能力，應用產業包括半導體、面板、光電、封測、生技等領域。即使半導體產業成長趨緩，會將產能及團隊人力調配於其他領域，單一產業對公司營運影響有限，成長動能仍樂觀。