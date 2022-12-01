美國聯準會（Fed）主席鮑爾意外「唱鴿」，台股12月首個交易日嗨翻大漲，展望2023年，中信投顧預估，高利率、高通膨壓力逐步緩解，全球經濟成長率有望於明年落底、2024年回升，整體而言「可抱持較樂觀的態度」，惟仍須留意「成長型衰退」造成出口動能趨緩之風險。

金兔年即將到來，中信投顧1日舉辦2023年投資展望說明會，盤點電動車、智能製造、矽智財（IP）與IC設計服務、網路通訊、雲端與電競、晶圓代工景氣、新興顯示器、以及金融和塑化產業等九大產業未來趨勢及機會分析。

中信投顧指出，人工智慧（AI）發展迅速，不僅應用於醫學、天氣、軍事的高速運算，更能處理自駕車系統感測器訊號融合分析、自動化生產智能機器人、提升最新手機晶片的遊戲與語音語意效能，是貫穿2023年科技投資趨勢的主軸。

綜觀整體經濟局勢，中信投顧指出，成熟國家2023年恐面臨高通膨壓低消費動能、高利率阻礙企業投資及招聘僱員需求的「成長型衰退」。一旦成熟市場面臨成長型衰退，將衝擊外需，連帶台灣出口動能前景也會偏弱，該狀況可能成為2023年「籠中虎」，投資人仍須謹慎提防。

不過，全球疫情已逐漸趨緩，有助景氣回暖，雖全球央行2023年利率政策預期仍將維持高位，惟升息步伐可望放緩，預期12月升息2碼後，2023年上半年僅會再升息2碼，與今年全年截至目前已大升15碼相比，明顯回落，預期明年整體行情拾級而上，股市將延續今年年末熱度。