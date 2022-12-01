竹東地區甘藷栽種面積達50公頃，年產值有千萬。（邱立雅攝）

竹東鎮甘藷栽種面積超過50公頃，以台農57號為主。為推廣甘藷產業，竹東地區農會近年來舉辦控窯蕃薯季活動大受好評，也為精進農友栽培技術，年年舉辦甘藷評鑑，今年共有27組參賽，爭奪甘藷王頭銜，1日由黃處俊以85.4高分拿下第1名。評審也大讚今年整體甜度、綿密度都提升，也盼透過評鑑借重農友技術，讓整體甘藷品質更進一步。

竹東地區農會為了活化休耕稻田、農產品多樣化，鼓勵農友種植經濟價值高的台農57號甘藷，該品種甘藷肉實飽滿，口感鬆軟香甜又綿密。目前竹東地區甘藷種植面積超過50公頃以上，每公頃有1萬2000公斤產量，總產值可達千萬，農會更輔導產銷班在栽種過程使用性費洛蒙防治法來代替用藥防治。

此次農會舉辦甘藷評鑑，共有27組農友參加，品評標準從形狀外觀、整齊度、肉質顏色以及食味官能，最終由黃處俊以85.4高分拿下甘藷王頭銜。

擔任評審的桃園區農改場助理研究員楊采文表示，甘藷產業多集中於中南部，但北部區域如竹東也有發展甘藷產業。此次比賽可看到27植株，平均水準不錯，大家差異不大，分數很接近，代表竹東地瓜品質中上水準。

縣府農業處表示，今年甘藷品質非常好，1斤可以賣到60元以上，縣府會持續在有機安全農業上努力，配合農糧署雜糧計畫推廣。此外也感謝農民在艱困環境仍堅持農作，透過營養午餐的推動，建構平台，讓農產品能夠透過農會發散出去，達到地產地銷的目標。

農糧署北區分署也指出，今年甘藷的甜度和綿密度口感提升，產量相當不錯，也希望在銷售之外，透過評鑑，借重農友技術，讓整體產業往前走。

竹東區農會為推廣最優質的黃金地瓜，將於12月10日、11日於上員火車站附近臨公道路旁農田，舉辦2022竹東蕃薯季-甜園薯山行，2天活動規畫一系列的農村體驗活動，並推廣食農教育，讓大家更親近土地，體驗農村樂。