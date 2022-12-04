花蓮縣政府與壽豐鄉農會、VDS活力東勢一同在壽豐鄉16公頃的農地，辦理胡蘿蔔契作模式，今舉辦開園，縣長徐榛蔚特地下田與民眾一同享受拔蘿蔔的快感，盼替地方農產業文化開啟新猷。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府帶動地方產業，與壽豐鄉農會、VDS活力東勢一同在16公頃的農地，辦理胡蘿蔔契作模式，今舉辦開園，縣長徐榛蔚特地下田與民眾一同享受拔蘿蔔的快感，感謝農會與農友一起努力嘗試新型態農業，為花蓮農產業文化開啟新猷。

徐榛蔚表示，政府長年以推動水稻種植為主、雜糧契作為輔，因應地方產業發展，縣府研擬引進合適產業，盼能吸引青壯人口回流，因此和壽豐鄉農會、VDS活力東勢攜手推出胡蘿蔔契作模式，創新農事生產機制，透過體驗、共餐，與年輕世代分享農村產業的發展，替農村發展與生態保育建立和諧共處的基石。

縣府指出，胡蘿蔔契作園區面積達16公頃，經營方式以「樂活、慢活」為主軸，「友善農業」為核心，結合農產加工、農村服務、休閒旅遊等六級化產業化，以活絡農村經濟發展，今舉辦開園儀式，現場有拔蘿蔔體驗、食農DIY、風味餐品嚐與趣味有獎徵答等活動，現場相當熱鬧。

壽豐鄉農會總幹事黃啟祥表示，壽豐鄉大面積完整農地不多，小農經營型態發展不易，加上勞動力老化、技術勞動力不足等現實條件，期望以計畫經濟方式引導開發，強化產學合作機制與產業技術連結，達到產業轉型及升級的目標。

黃啟祥也提到，這是壽豐鄉繼果艷西瓜辦理契作後，今年度首次辦理胡蘿蔔契作，感謝縣府團隊去年度帶領農會和農友到西部觀摩不同的農企業，成功引進西部農企業落腳花蓮。

壽豐鄉農會希望能以此為根基，創造吸引青年留農或返農發展的環境與條件，讓青年得以創新的經營模式深耕地方，成為農村及農業的新生力軍，加速農村產業的提升與改變。