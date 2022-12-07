巴西一處農村最近新蓋好一口水井，居民們全聚集在一起舉辦啟用典禮，眾人都十分興奮，輪流使用新的水龍頭洗手，未料下秒突然有一條蛇順著水柱噴射出來，讓大家全嚇一大跳，其中一名女子更嚇到哭了出來。

Cobra sai de torneira durante inauguração de poço e assusta moradores pic.twitter.com/KRusVq5IYI — Salvador Notícia Oficial (@SalvadorNotcia2) December 6, 2022

根據當地媒體報導，本月2日，巴西塞阿拉州陶阿市（Tauá）一處農村的新水井剛剛落成，並在當地舉辦啟用典禮，居民們相當興奮，輪流使用新蓋好的供水設備洗手。從當地人拍攝的影片可以看到，水柱源源不絕地從水龍頭噴出，周圍多名男子紛紛把手伸出去沖水，未料下秒竟有一條蛇隨著水柱噴出，讓拍攝者嚇得尖叫出聲，立刻逃離現場。

當地農民佩德羅薩（Antônio Pedrosa）受訪時表示，這個水龍頭附屬於一口深井，是市政府為了當地居民所鑽探的，而影片中的蛇在設施試運行時出現，「大家都嚇一大跳，但沒有人受傷，那條蛇看起來比我們還害怕，牠馬上就逃離現場，鑽到樹林裡面了。」當地人都認為，這條蛇可能是施工期間不小心被困在井中，才會以這麼特別的方式「登場」。

蛇經常從出乎意料的地方出現，尤其會從下水道一路爬到住家馬桶中。今年7月大陸一名女子去上廁所時，瞥見馬桶裡有黑影，以為是家人上大號沒有沖乾淨，於是下意識按了沖水按鈕，未料「糞便」竟越沖越多，她仔細一看才發現原來裡面藏有一條蛇，讓女子嚇到瞬間尖叫出聲，最後報警求助，才順利把蛇抓住、放生回野外。