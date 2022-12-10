近日網路上瘋傳一張照片，乍看之下似乎相當正常，不過牆面高處一條歪七扭八的冷氣管線卻讓人越看越覺得不對勁，仔細一看才發現這條管線竟然是「活體動物」，讓不少網友看了瞬間頭皮發麻。

日本埼玉縣一名女網友近日拍下房間的一角，並將照片上傳至推特分享，意外掀起討論。畫面中可見，門框上方安裝著一條彎來繞去的冷氣管線，只不過這條管線似乎相當死白，越看越不對勁，卻又說不清楚哪裡怪怪的。

仔細一看才發現，這條詭異繞彎且變形的冷氣管線竟然有「眼睛」和「紋路」，是一條活生生的白蛇偽裝成冷氣管線，毫無違和地高掛在牆面上。

對此，原PO表示這條6歲的白蛇名叫梅莉莎（メリッサ），當天她正在清理蛇籠，請女兒幫忙看著梅莉莎的動向，沒想到蛇籠打掃完後，女兒卻指著牆壁說「梅莉莎爬上去迷路了」，自己一時之間也沒意識到那不是冷氣管線，仔細看才發現是自己養的寵物蛇，不禁打趣笑說，「我很期待之後梅莉莎會有怎樣的偽裝方式」。

「大家來找碴」的照片曝光後，隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「這完全就是冷氣管線」、「原來是貪食蛇啊」、「蛇蛇偽裝術大成功」、「居然能90度彎曲，這條蛇的扭力好驚人」、「果然蛇就是全身都是肌肉，控制力超強」。