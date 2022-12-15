FITI-2022-2梯次決選入圍，脫穎而出的10個未來新創之星團隊合照。（高科大提供／林瑞益高雄傳真）

由國立高雄科技大學土木系師生校友共同組成的新創團隊獲得2022年國科會創新創業激勵計畫（FITI）的創業傑出獎，團隊預計在2023年成立衍生公司「萃思科技股份有限公司」，目前籌備處設立在高科大。

團隊中的技術核心是土木系教授吳翌禎，專長在土木工程與資訊科技，是台灣BIM（建築資訊模型）技術領域的專家，土木建築工程的3D模型應用就是其中的應用範疇，特別是在半導體相關製程所需的無塵室系統工程，有相當的複雜度。而高科大更是今年創業傑出獎唯一的科大隊伍

校方表示，今年國科會FITI創業傑出獎一共選出3隊伍，各得獎金100萬元新台幣，包括有輔仁大學《膝望》團隊、中央大學《奈米飛刀》團隊，以及高科大《MindLogic萃思科技》開發3D模型技術，應用深度學習及演算法，做機電管線系統的自動化設計與建模，可大幅提高建廠效率、提供最快速最符合成本效益的設計方案。

吳翌禎指出，3D模型的應用中複雜度最高的就是「機電管線系統（MEP），特別是半導體相關製程所需的無塵室系統工程，更是高度需求3D設計與建模。因此，高科大土木系的新創團隊鎖定此一應用領域，研發「管線系統工程最佳化設計與自動化建模服務平台」—xModel Designer。

這是利用演算法與深度學習技術方法，搭配知識與經驗資料庫數據萃取，可高效地做極複雜的機電管線系統自動化3D設計及建模，更能以多目標導向，運算出最適化設計方案。