由英國倫敦設計博物館與線上球鞋交易平台 StockX 共同策畫的《一鞋入魂！倫敦設計博物館 潮鞋特展》，在倫敦、荷蘭的展出結束後世界巡迴的亞洲首站21日在台灣中正紀念堂登場！
運動鞋自1970年代起，在世界各地的青少年文化中日漸普及，街頭逐漸流行起運動風格的穿搭，1990年代運動鞋品牌引入NBA球星麥可喬丹(Michael Jordan)、饒舌樂團Run DMC等名人代言，引發人們對運動鞋獨特性的渴求，促成讓運動鞋品牌與時裝設計師的合作，並且透過網路的普及，掀起全球熱愛運動鞋的熱潮。聯名的大世代從東京開始逐漸萌芽，許多潮流設計師開始將運動品牌和高端時尚結合。
展覽以球鞋文化發展與背後的設計故事為出發，分為「潮鞋風格穿搭」、「潮鞋設計演化史」、「潮鞋的環保永續」、「稀有收藏」以及「與時尚的經典聯名」5大面向。透過近300雙代表各時代經典運動鞋的展出，讓民眾了解為何運動鞋如何蛻變一躍成為如此受歡迎的必備搭配品項。除此之外並加入台灣在地藏家的珍貴收藏，其中包含市場上不流通的限量鞋款以及NBA球員版簽名鞋等，都將一字擺開。
各個至今數不清的潮流聯名系列，來自世界各地的知名設計師將潮流文化帶至巔峰，儼然開啟了限量聯名潮流文化的興起浪潮。 此次台北的展出並收集了專屬台灣的運動名將戰靴，包括了奧運金牌選手許淑淨、郭婞淳、王齊麟、李洋、籃球好手林志傑與台灣超馬好手陳彥博穿過的鞋款，拉近與在地民眾的距離。
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