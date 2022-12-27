新北國王籃球隊結束將近一個月的客場之旅，終於回到新莊城堡！此次，新北國王「New Year Pre-Party 跨年主題週」邀請超大咖開球嘉賓，首位漫威華人超級英雄，《尚氣與十環傳奇》中飾演男主角尚氣的劉思慕(Simu Liu)開球，與球迷一同迎接2023年的到來！

結束漫長的客場之旅，新北國王以9勝3負穩坐聯盟龍頭，2022年的最後一天12月31日新北國王將在主場迎戰高雄17直播鋼鐵人，而隔天1月1日則是以球迷最期待的「雙北大戰」對戰臺北富邦勇士迎接新年，漫威華人超級英雄劉思慕擔任12月31日開球嘉賓，與新北國王的超級英雄「士官長」楊敬敏，一同與球迷們捍衛新莊城堡。

跨年主題週賽事，新北國王將與球迷一起守護2022年最後一場賽事，以及迎接2023年的第一場勝利，在新莊城堡舉辦「跨年Pre-Party」，入場贈送NTK紙皇冠與派對吹氣笛，特邀「臺虎啤酒」於東側入口進駐《臺虎精釀 x KINGS 新莊城堡戶外莊園Bar》，同時也增設許多闖關遊戲，完成關卡後將闖關小卡投入「新年好禮摸彩箱」，有望獲得眾多KINGS好禮。而體驗區這次新增全台唯一職籃主場《AREA 02 x KINGS 城堡夾鞋機》，只要憑新莊主場商品部消費證明發票，即可讓球迷有機會將 AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG LOST AND FOUND & NIKE DUNK LOW RETRO WHITE BLACK 潮鞋帶回家。

另外，兩天中場遊戲《SAMPO聲寶》Logo Shot，幸運球迷直接將價值$34,800的65吋SAMPO 4K QLED量子點旗艦轟天雷電視帶回家，邀請球迷一同到新莊城堡享受跨年Party 的氣氛！

新年換新衣，新北國王將在這兩天換上「城市款」特別球衣，這件戰袍上胸口的新北市天際線和不同漸層色，意味著新北市民每夜拚戰的精神，將這份榮耀印在禁衛軍胸膛，帶著新北市民的精神，爭取最高榮耀！

上季大獲好評，開賣首日就創造破百萬營業額的REMIX x KINGS 聯名服飾系列又來了！這次新增冬季必備的帽Tee系列，首波新北國王啦啦隊QUEENS商品也在本週末亮相，KINGS孩童系列商品以及球迷期待已久的KINGS發光籃球，全部都搶先在跨年主題週新北國王商店開賣！