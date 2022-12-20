國科會科學園區審議會20日通過中科3件投資案，分別是得禾能源、英特崴、鑫烿綠色精煉特殊金屬合金材料，總投資金額達4.6億元。中科管理局表示，今年截至12月20日止，中科園區共計引進20家新投資案，投資總額逼近200億元大關。

其中，得禾能源設立於中科台中園區，投資額1.4033億元，主要提供科學事業太陽光電發電設備安裝、營運、維護、綠電轉供等一站到位的全方位服務，以提升綠電使用比率，降低生產過程及經濟活動產生之碳排放。

此外，英特崴公司設立於中科台中園區，投資額達3億元。英特崴成立於103年，核心產品為生技領域的數位牙科，假牙和植牙軟體設計技術為團隊本身既有技術，108年起透過產學合作、技轉方式，自中正大學取得數位矯正軟體技術、雲端平台3D技術和AI假牙設計技術，並持續精進研發，為國內少數真正擁有自主開發客製化牙科產業設計/製造解決方案能力之廠商，站穩台灣，逐步以全球牙科市場為目標。

至於鑫烿綠色精煉特殊金屬合金材料，設立於中科虎尾園區，投資額0.2億元。該案由謝成興博士發起，聯合數位長期關注綠色環保再生循環技術的專業人士共同組成，謝成興等人長期致力碳化鎢產品的可再生回收技術，並經7年實際從事原效用減失刀具再生的碳化鎢棒料製成銑刀等加工刀具的應用，決定在台灣建立此項碳化鎢產品的循環再生技術與生產基地。