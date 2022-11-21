宏碁(2353)旗下通路商展碁(6776)今舉行業績發表會，展碁總經理林佳璋表示，展碁持績創造新平台經濟，並以數位優勢取得市場先機，協助夥伴賺錢，創造夥伴經濟；也期許明年子公司博瑞達有機會讓展碁變猛虎。展碁的平均殖利率在7%左右，加上經理人誠信，是投資人值得投資的標的。今年第四季展碁也成功開發儲能系統，可望在明年挹注營收。展望明年，目前展碁的庫存朝健康組合發展，不健康的庫存已降低，明年景氣仍要端視俄烏戰爭和中國封城的不確定性，因此整體而言審慎樂觀。

展碁前三季營收174.77億元，年增18%，稅後盈餘達2.94億元，年增30%，EPS3.6元創高。其中，第三季營收達56.11億元，季減7.5%，年減8.5%，為5季新低，營業利益1.14億元，季減23.5%，年增34%，稅後盈餘1.06億元，季增2.9%，年增24.7%，EPS1.29元。

展碁旗下博瑞達今年初表現較疲弱，展望未來，鞋業的需求預期至2023年第二季恢復，北美的基礎建設需求在2023年逐步增溫，全球能源市場逐步恢復常態，貨源及運輸逐步順暢帶動商機；博瑞達亦將引進新產品線及供應商。

除博瑞達外，展碁三大品項的展望包括：一、軟體產品—關鍵軟體持續獨家代理，用軟體雲端平台作跨產品銷售及租賃。二、生活科技產品─擴大休閒軟體銷售，家電產品增加市占率，用數位引流擴大線上線下交易，增加設計師品牌品味生活產品。三、資訊產品─提升商用市場占比、擴大AI、BIG Data、Could商業運用方案、nVidia新顯示卡發表，觸發新商機。開發儲能系統，發展綠能產品。增加Apple商用電腦市占率。