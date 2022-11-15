美國勞工部15日公布，10月生產者物價指數（PPI）月增0.2％，低於市場預期的月增0.4％，9月則由月增0.4％修正至月增0.2％。10月PPI年增率達8％，低於9月的8.4％與市場預估的8.2％增幅，此為第四個月下滑且為去年7月以來最低。PPI被視為通膨領先指標。

美國10月PPI月增0.2％、年增8％，雙雙低於市場預期，加上先前公布的10月消費者物價指數（CPI）增幅趨緩，顯示通膨降溫趨勢確立，令美國聯準會（Fed）12月縮小升息幅度機率升高。

排除波動劇烈的食品與能源價格之後，10月核心PPI按月持平，低於9月的0.2％與市場預估的0.3％增幅。年增率方面，10月核心PPI年增6.7％，低於9月與市場預估的7.1％增幅。

勞工部上周數據顯示，美國10月CPI月增0.4％、年增7.7％，皆低於市場預期。扣除波動劇烈的能源與食品後，10月核心CPI月增0.3％、年增6.3％，亦低於分析師預估。