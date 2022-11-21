台積電美國亞利桑那州5奈米廠12月6日將舉行上機典禮，台積電創辦人張忠謀今天在總統府舉行記者會中證實，台積電目最先進的3奈米製程，將作為亞利桑那州廠的第二階段計畫，待5奈米廠設立後，也將在同地點設3奈米廠。

台積電亞利桑那州廠預計2024年量產，之前傳出台積電正評估在當地興建第2座晶圓廠，擬產製高階的3奈米製程。

張忠謀今天在總統府出席APEC代表團記者會，媒體詢問台積電是否會將先進製程搬到美國去生產？張忠謀表示，目前設置的5奈米廠，是美國最先進的製程，但台積電已到3奈米，5奈米是比最先進的3奈米更後一代，但對美國而言已是最先進的。

他說，亞利桑那州廠預計12月6日舉行機器上 架的典禮，他和太太都會參加，目前美國商務部長確定與會，也邀請美國總統拜登，但不確定他是否出席。

媒體追問，之後是否會將3奈米廠搬到美國？張忠謀明確表示，這是亞利桑那州廠的第二階段，5奈米廠是第一階段，之後在旁邊將規劃3奈米廠，目前正在規劃中。