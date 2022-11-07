台股上周反彈1.86％，不過，外資持續站在賣方，台積電(2330)、鴻海、部分金控股等大型股仍是調節對象。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場累計賣超183.87億元，累計今年初至11月4日止，外資累計賣超為1兆3,644.92億元。

外資總持有股票市值為15兆6,106.16億元新台幣，占全體上市股票市值的38.44％，較10月28日的15兆3,613.67億元新台幣，增加2,492.49億元。

在個股買賣超方面，外資加碼面板股，群創(3481)為上周外資買超第一大個股，買超張數累計買超71,958張，友達(2409)雖然沒擠進前三大，但仍買超12,877張，排名買超第五；排名第二是永豐金(2890)，買超27,427張，嘉聯益(6153)買超20,302張排第三大個股。

賣超方面，鴻海(2317)一周累計賣超52,828張居冠，兆豐金(2886)賣超27,567張排第二，玉山金(2884)賣超26,052張排第三。另外，其他像是晶圓雙雄、台泥(1101)、華新(1605)等大型股，都成為外資賣超對象，都居外資上周賣超前十大個股內。