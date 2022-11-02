台聚集團陸續公布第三季財報。受制通澎、大陸防疫管控衝擊，第三季塑化行情大幅重挫，塑化廠商獲利明顯受阻、縮水，不過，亞聚(1308)因EVA行情走堅支撐，搭配PE利基應用，第三季EPS 0.76元，僅比第二季0.78元小幅趨緩；前三季營收年增9.92％，營業利益21.96億元，稅後盈餘11.45億元，EPS 1.93元，穩居集團單季、前三季獲利冠軍。

此外，台達化(1309)因ABS、PS報價、利差趨緩，第三季EPS僅0.03元；前三季營收年減7.9％，營業利益2.76億元，稅後盈餘4.55億元，EPS1.14元，暫居集團獲利亞軍。

大陸近年EVA應用結構，光伏膜EVA占比從2015年18％提升到2020年34％，2021年推進至37％。為此，亞聚近年逐漸擴大PV光伏膜用料、塗覆級以及高端發泡用料市場，強化收益的動能。

亞聚LDPE（淋膜級/射出級/薄膜級）、EVA（高端發泡級/淋膜級/太陽能級/電線纜級/塗覆級）合計年產15萬噸。參與的古雷年產30萬噸EVA預計今年底試產，明年貢獻營收。

大陸今年ABS增產330萬噸，PS新增230萬噸，EPS也增加125萬噸，需求、報價下跌修正。受制大環境變數干擾，營運挑戰升高，台達化擬透過優化產品、客戶組合，提升績效，包括ABS增加直接客戶比例、GPS增加射出級比例、EPS增加一般級比例；並調整市場銷售，加速開發非大陸市場，減少大陸市場結構性變化影響。

考量高值推展、把握古雷石化資源，台達化將啟動台灣去瓶頸擴產計畫，ABS、EPS年增1.2萬噸、4,200噸，預計2023年第四季完成；古雷EPS新廠一期投資30萬噸，第一階段20萬噸預計2024年第三季投產。