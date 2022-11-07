鉅橡（8074）2022年第三季合併營收3.6億元、營業利益1,347萬元、歸屬於母公司稅後淨利3,607萬元，係受惠PCB產業高階製程需求，載板用量擴增，增加公司PCB耗材出貨成長，加上暑期商業與教育場所等室內裝修需求顯現，帶動美耐板第三季營收持續成長，加上匯兌收益挹注，得稅後淨利年增率為61％，繳出每股稅後盈餘（EPS）0.46元，累計前三季EPS 0.77元。
鉅橡目前隨著產品多角化布局，優化產品組合，受益高毛利產品比重增加，第三季毛利率回升至17％，較上季成長1個百分點，惟原物料價格居高不下，毛利率較去年同期減少，然在匯兌收益挹注且無業外認列損失下，第三季稅後淨利率10％，較上季與去年同期成長，帶動獲利表現揚升。
鉅橡跨足建材市場，憑藉產品競爭優勢打進商業、公部門等場域建材市場，公司挾在地生產，客製化接單交貨，將持續擴張產品線，強化接單能力，挹注出貨表現，中長期將視市場需求規劃擴廠，以期提升營收經濟規模效益。
面對全球性通膨，消費性電子需求轉趨保守， PCB產業第四季進入庫存調節階段，鉅橡10月合併營收0.98億元，累計1～10月合併營收11.6億元，年增率2％，展望全年，公司積極調整產品組合，在美耐板營收規模持續穩健下，隨著PCB產業積極布局海外市場，PCB擴廠需求、新產能持續開出，5G、AIoT及HPC與消費性電子新品等終端應用需求擴增，中長期營運展望正向。
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