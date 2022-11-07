在匯兌利益及股利收入加持，且，本業穩定，新纖（1409）7日董事會通過第三季財報。累計前三季稅後純益28.02億元，EPS 1.74元。

由於全球品牌服飾廠庫存仍待消化，新纖指出，目前看來，第四季的營運可能會稍微下滑。

不過，新纖指出，目前手中訂單來看，固聚、加工絲等本業的訂單能見度仍保持穩定，應可為第四季營運加分。

由於俄烏戰爭、通膨等不確定因素持續影響全球紡纖產業的景氣，新纖表示，仍要觀察明年第一季的市場現況，整體產業景氣才會更明朗。