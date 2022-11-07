在匯兌利益及股利收入加持，且，本業穩定，新纖（1409）7日董事會通過第三季財報。累計前三季稅後純益28.02億元，EPS 1.74元。
由於全球品牌服飾廠庫存仍待消化，新纖指出，目前看來，第四季的營運可能會稍微下滑。
不過，新纖指出，目前手中訂單來看，固聚、加工絲等本業的訂單能見度仍保持穩定，應可為第四季營運加分。
由於俄烏戰爭、通膨等不確定因素持續影響全球紡纖產業的景氣，新纖表示，仍要觀察明年第一季的市場現況，整體產業景氣才會更明朗。
在匯兌利益及股利收入加持，且，本業穩定，新纖（1409）7日董事會通過第三季財報。累計前三季稅後純益28.02億元，EPS 1.74元。
由於全球品牌服飾廠庫存仍待消化，新纖指出，目前看來，第四季的營運可能會稍微下滑。
不過，新纖指出，目前手中訂單來看，固聚、加工絲等本業的訂單能見度仍保持穩定，應可為第四季營運加分。
由於俄烏戰爭、通膨等不確定因素持續影響全球紡纖產業的景氣，新纖表示，仍要觀察明年第一季的市場現況，整體產業景氣才會更明朗。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。