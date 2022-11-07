全球第二大傳動系統元件廠上銀科技來自大陸訂單雖有趨緩的跡象，歐美及日本訂單穩定增長，第三季合併營收79.21億元、EPS達4.13元，雙雙創同期次高，更創近16季新高。前三季合併營收237.23億元，創同期新高、EPS攀升至11.74元，創同期次高。

上銀7日也公布10月合併營收21.20億元，年減12.46％；創同期第三高；前十月合併營收258.33億元，年增12.41％，締造同期新高。上銀表示，智慧製造及智慧自動化兩領域是上銀的強項，受影響相對較小，第四季營收雖比第三季下滑，全年營收仍有機會兩位數成長。

上銀第三季合併營收79.21億元，改寫同期次高；本業獲利16.70億元、匯兌利益1億多元挹注，稅前淨利18.38億元、本期淨利13.87億元、淨利歸母公司14.27億元，EPS達4.13元，不單改寫同期次高，也是2018年第四季以來新高，創近16季新高。

上銀前三季合併營收237.23億元，創同期新高，本業獲利50.72億元、稅前淨利52.38億元、本期淨利39.0億元、淨利歸屬母公司40.2億元，EPS從去年同期8.63元攀升至11.72元，改寫同期次高。