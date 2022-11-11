輔信(2405)今年前三季整體合併營收新台幣13.31億元，因受烏俄戰爭、美元持續升值等全球經濟局勢變化之影響，與去年同期相較持平，前三季整體稅後淨利8055.1萬元，年增率296％，每股稅後盈餘（EPS）為0.23元，為近5年表現最佳，旗下暄達醫學已於美、德完成子公司設立，將有助於醫療級氣墊床與負壓傷口治療機等產品的市場推廣。而從近期股價表現來看，在周K連2紅之後，挑戰季線及半年線反壓。

輔信指出，今年歐美國家已陸續回歸正常生活，疫後經濟活動於零售、服務及公共設施等領域出現加速數位轉型之需求，帶動輔信科技中高階應用及工業電腦與子公司暄達醫學醫材產品出貨穩健，惟第三季應用電腦訂單出貨效率未如預期，主要受高通膨及歐元、英鎊及美元等主要貨幣匯率變化影響，第三季合併營收4.1億元，較去年同期減15％，稅後淨利為3833.3億元，EPS為0.11元；前三季營業利益2477.1萬元，則較去年同期減52％，同時因受惠業外匯兌效益，稅後淨利8055.1萬元，年增率296％，每股稅後盈餘（EPS）0.23元，近5年同期最佳表現。

輔信表示，電子業受整體大環境景氣迅速下行的營運影響似無可避免，公司會更謹慎應對持續強化管理效益、投入資源開發高收益產品區塊、深化科技醫療布局、積極爭取新應用市場客戶。目前客戶因通膨與匯率考量，調整專案時程規劃，訂單並未消失，後續亦將陸續跟上。

而在子公司暄達醫學部分，已於美、德兩國陸續完成子公司設立，預計藉由當地的通路優勢、提升技術、產品與倉儲運輸等服務層次，將有助於醫療級氣墊床與負壓傷口治療機等產品的市場推廣，並擴大市場範疇延伸至中南美洲與歐陸其他市場，明顯效益可望在於明年發酵。