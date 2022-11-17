證交所為協助投資人聚焦產業基本面，下周一起至周三（21～23日）舉辦「休閒及運動」主題式產業法說會，共邀請8家上市公司參與，其中，21日首場更邀請台經院總監劉佩真就台灣未來景氣展望進行專題演講。

以下為8家出席上市公司營運概況：

一、21日（周一）展碁：代理銷售國內外超過150個領導品牌，為一全方位通路平台，從銷售、通路、維修，提供完善的物流、服務流及輔銷流發揮到最大效益。今（111）年前三季營收174.77億元，年增17.85％，每股盈餘（EPS）3.6元。

二、21日（周一）冠星-KY：主要經營成衣布料，為ADIDAS、NIKE、PUMA、GAP等國內外知名品牌供應商，在柬埔寨擁織染一體工廠，建立完整富有彈性的供應鏈體系。今年前三季營收63.2億元，年增13.13％，EPS為10.26元。

三、22日（周二）桂盟：從事自行車用鏈條，自行車鏈條市占率世界第一，各項產品以13種語言行銷超過150餘國，並在全球各地建立10座工廠與11個銷售服務據點，並致力於ESG，持續推動企業永續發展。今年前三季營收57.19億元，年增0.6％，EPS為12.9元。

四、22日（周二）聚陽：主要業務內容為成衣設計、製造及銷售；各項產品的研發與製作均累積無數經驗，能提供客戶多樣產品選擇及一次購足的服務。今年前三季營收247.2億元，年增16.42％，EPS達11.32元。

五、22日（周二）復盛應用：高球桿頭、碳纖維桿身、球桿組立及成套球桿組代工廠，近年跨入航太鑄件及冰上曲棍球鞋、越野摩托車車靴及運動護具等。全球高爾夫產業去年快速復甦，疫情讓更多人參與，帶動產業成長。今年前三季營收245億元，年增44.86％，EPS高達28.21元。

六、23日（周三）拓凱：為應用碳纖維複合材料技術生產各種高附加價值產品的國際級專業製造商，其技術能量與生產規模在網球拍、自行車車架及輪圈、高階安全帽、飛機內裝及影像醫療設備部件等產業都居全球領先地位。今年前三季營收80.29億元，年增29.88％，EPS為20.4元。

七、23日（周三）柏文：經營會員制連鎖運動健身中心及休閒運動場館，為台灣首家上市連鎖健身中心，品牌「健身工廠」已有61處據點。今年前三季營收26.59億元，年增53.77％，EPS為0.93元。

八、23日（周三）巨大：近年來，疫情帶來世界各地強勁的市場需求，以堅強的產銷整合能力，在供應鏈缺料、物流不穩的情形下，持續繳出亮麗的成績。今年前三季營收708.74億元，年增14.43％，EPS為15.01元。