巨大(9921)今(23)日下午舉行法說會，預期2022年全年E-Bike(電動輔助自行車)銷售量將達到81萬輛，較去年成長11.72%。對於自行車中低階車種庫存爆滿的傳言，巨大指出，其實沒有如同外界所說的嚴重，若以區域市場來看，中國大陸需求仍強勁，因應此一需求，移轉零組件供應中國大陸生產、銷售所需。

在全球面臨高通膨、消費力減弱的情形下，市場傳出目前中低階車種已出現庫存爆滿的現象。對此，巨大指出，疫情期間市場需求度高，所以客戶大量下單，目前全球疫情趨緩，但高庫存的情形並沒有像外界說的那麼嚴重。

巨大表示，2022年的E-Bike銷售預估數為81萬輛，年增11.72%，但預估全年自有品牌E-Bike出貨數量28萬輛，較去年同期的29.5萬輛下滑5.08%，主要因零件短缺、供貨不及的影響；至於全年OEM電動輔助自行車出貨量53萬輛，年增23.25%，也將創近歷年新高。

巨大集團積極耕耘自行車女性分眾市場，2021年銷售成長32%，銷售占集團營收8%，巨大期待女性市場的營收占比能提高到10%。