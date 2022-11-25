廣華-KY(1338)今天舉行線上法說會，經營團隊坦言，第四季由於大陸封控影響，車廠三次下修預示量，北美市場也因為車用晶片短缺問題，11、12月恐怕旺季不旺。不過，總經理黃建中認為，大陸市場新能源車市場接受度高，大陸自主品牌銷售強勁，日系合資品牌在新能源車開始加速，明年可預期大陸解封後的需求攀升，目前可比喻為「黎明前的黑暗」，2023年展望樂觀。

廣華-KY前三季營收56.81億元，毛利率20.83％，營業利益2.1億元，稅後淨利1.63億元，每股盈餘1.94元。其中，因為收到廣汽克萊斯勒對供應商提出破產申請，公司將應收賬款、費用及庫存全部提列呆帳，單季影響每股0.4元，使得第三季每股盈餘0.63元。

展望第四季，開封廣佳廠臨近鄭州，剛剛結束三天閉環性生產，襄陽廣佳11月21日也進入閉環性生產，東莞也受到廣州疫情影響，導致大陸車廠生產降載，訂單也減量，顯示封控對生產衝擊不小。而北美跟大陸市場不同，目前面臨是缺少晶片的問題，所以北美OEM拉貨極度不平均，呈現動態拉貨。因此11及12月受這兩大因影響，將衝擊營收表現。

但公司對於明年並不看淡，公司指出，近幾個月新能源車銷售已經占大陸月銷量的3成以上，整個代表整個市場對於新能源車有一個很大的需求量。廣華-KY日產、本田等日系客戶對新能源車起步較晚，但已經陸續在接單中，像日產Ariya在9月底推出已經開始接單，豐田的bZ4x預計明年開始交貨。

成長較大的是大陸自主品牌，其中，比亞迪海豹目前是熱銷車款，每個月的訂單持續爬升，月交貨約2萬輛，因為比亞迪本身晶片生產不及，如果晶片問題解決，月交貨3萬輛不是問題，目前估計還有6萬輛還沒交貨。此外，像是廣汽埃安目前也在衝量，東風嵐圖月銷量約1萬輛，蔚來EC6、ES8廣華-KY也在接單中，顯示整個大陸市場對新能源車接受度非常高。

從前9月主要客戶比重來看，廣華-KY日系車占比雖然仍有6成，但大陸自主品牌占比提高到19.88％，由於前10月自主品牌占大陸已經拉升到46％，還在持續上升中，日系、歐系則下調，大陸在新能源車銷售持續增加下，比亞迪及其他自主品牌有望成長，明年自主品牌占比將突破2成。

廣華-KY認為，日系新能源車在市場上推出時程會越來越快，公司已經陸續配合開發，雖然合資品牌起步較慢，但要看後續車型鋪置能否跟自主品牌對抗。

就2023年觀察，黃建中指出，2022年第四季遇到該熱不熱的狀況，但隨著2023年期待大陸邁向解封，生產會走向正常，這段期間就像黎明前的黑暗，大陸自主品牌新能源車興起，加上日系及德系合資品牌也都開始在發力，2023年電動車絕對是高速成長的趨勢。廣華-KY早期就跟車廠從前端一同開發，第一季還是有農曆年影響，車廠也在評估明年預示量，可能第一季才確定，如果影響都解除了，第二季就有可能是跳升情況，對於明年看法樂觀。