日本本田汽車表示，希望在進入2030年之前，就可以大量生產自動駕駛Level 3技術的汽車，並以不超過法定的速度實際在路上安全地行駛。

事實上，本田早已搶先於2021年三月，成為全球首家可銷售Level 3等級的車商。本田所研發的這種Traffic Jam Pilot系統，若在高速公路上遇塞車，車速低於每小時30公里時就會自動啟動，直到時速增至50公里為止。

本田目標是到最晚在2050年之前，全面真正落實全球汽車與摩托車交通事故零死亡率。不過，本田不透露何時將大量生產Level 3等級的自駕車。雖然目前旗下Legend系列汽車已有Level 3技術，但僅僅只製造一百輛而已。

自駕最高等級是Level 5，完全不需要人來開，所謂真正達到無人駕駛的境界。而Level 3是在有條件的情況下可開始自動駕駛功能。不過，駕駛人還是必須隨時接手，萬一路上有電腦系統無法處理的情況發生。