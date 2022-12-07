是德科技今(7)日宣布，聯發科(2454)選用其5G網路模擬器解決方案，成功建立符合3GPP 5G第17版(Rel-17)標準和5G RedCap(reduced capability)規格的5G晶片連接，加速推動最新5G技術的部署。

是德科技是聯發科長期合作的夥伴，雙方透過協同創新，近期在天璣系列5G晶片中，成功建立了符合5G Rel-17標準的數據呼叫連接。這項最新成果可加快聯發科部署最新的5G Rel-17特性，包括更低的耗電量，以及增強的多輸入多輸出(MIMO)功能，為行動通訊業者開創先進5G服務帶來更多的可能性。此外，聯發科技使用是德科技網路模擬平台，全面驗證其5G晶片的RedCap連接性。5G RedCap規格的問世，使得業者得以推出較簡化的5G輕量級功能的無線裝置。這些裝置具有在複雜度、成本和功耗等方面的優勢，可有效支援工業感測器和穿戴式裝置等各種創新的使用案例。

是德科技無線測試事業群副總裁暨總經理曹鵬表示，與聯發科持續合作，共同推動3GPP第17版和RedCap標準的演進。RedCap是最新的5G NR標準，主要是在協助業者針對比傳統智慧型手機市場更大的物聯網和穿戴式裝置市場，推出各種新的使用案例。與聯發科技的合作，讓我們充滿動力，以協助該公司加速部署最新的5G技術，並滿足其新產品上市計畫。

聯發科無線通訊系統發展本部總經理黃合淇博士表示，聯發科與是德科技一直維持著密切的合作關係。使用是德科技支援最新Rel-15/16/17標準的5G測試平台，可提升聯發科技眾多5G產品的技術優勢。聯發科與是德科技合作，率先開發了領先業界的5G數據機平台，將可進一步推動5G裝置創新者生態系統的成長商機。