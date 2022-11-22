「2022台灣最佳國際品牌價值調查」22日公布榜單，今年均歡慶50周年的自行車雙雄-巨大（9921）與美利達（9914），雙雙榮獲台灣前十大最佳國際品牌肯定，成了最好的生日禮物！其中，巨大集團榮獲第6名，品牌價值創新高達7.46億美元，年增11％，也是今年健康運動產業中價值最高的品牌；美利達品牌價值4.67億美元，年增4％，榮獲第10名！

巨大集團前三季稅後純益達56.3億元，年增16.5％，EPS高達15.01元，創歷年同期新高；美利達前三季稅後純益30.85億元，EPS 10.32元。雙雄22日股價雙雙開出慶祝行情！其中，巨大在外資與自營商連袂買超力挺下，股價大漲近7％、收在最高點245元，上漲了16元；美利達也在外資與投信連袂買超下，終場收在182元、上漲了5元，漲幅近3％！巨大集團已經連續14年榮獲十大國際品牌的肯定。

巨大集團創立於1972年，目前在全球有9座工廠、14家銷售子公司，是全球自行車產業唯一一家涵蓋整個經營價值鏈的企業，去年集團營收高達818億元，其中65％來自自有品牌銷售。法人預估，巨大集團今年營收有機會挑戰900億元的歷史新高紀錄。

今年適逢巨大集團創立50周年，執行長劉湧昌也同步揭露集團未來的ESG策略：「Cycling for a Better Future騎向淨好未來」，將永續發展視為己任，希望與消費者及業界夥伴攜手打造美好的自行車未來。此外，今年也是美利達創建50周年，一步一腳印見證台灣自行車產業半個世紀的蓬勃發展，美利達再次名列台灣最佳十大國際品牌，別具意義。

美利達致力於自有品牌的國際行銷30多年有成，美利達自行車近10年來七度榮獲台灣精品金質獎、10次銀質獎，所屬的TBV世界一級職業車隊，去年以來連續三度囊括環法賽、環西班牙、環義大利賽等三大國際賽事的團隊總冠軍，在頂級的國際競技舞台上綻放光芒。今年再度榮登台灣十大最佳國際品牌的美利達表示，將在充滿挑戰的全球自行車市場繼續精進，推廣「MORE BIKE」的品牌訴求。