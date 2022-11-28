有「巧克力界奧斯卡獎」之稱的「世界巧克力大賽」International Chocolate Awards ，簡稱ICA）全球總決賽，於11月26日深夜至11月27日頒獎直播3小時，曾在「手工巧克力工藝師（Chocolatier）類組」拿下世界金牌的Q sweet巧克力菁點，再度拿下世界金牌，總計1金5銀2銅2特別獎共10個獎項的佳績，在國際舞台上為台爭光，品牌創辦人吳葵妮同時也是全球得獎最多的亞裔巧克力工藝師，亮眼成績不僅是台灣之光、更是亞洲之光。全球巧克力職人競技十項大獎肯定表現卓越「世界巧克力大賽」全球決賽在世界巧克力從業人員中有著崇高地位，由歐洲區、美洲區、亞太區等全球十三大分區選出的金、銀、銅得獎者都有資格進入全球決賽，並且由各國評審針對所有參賽巧克力作品重新計分。

向來以夾心巧克力（bonbon）為重點的「手工巧克力工藝師組」今年改變賽制，巧克力原料的選擇必須是標明生產村莊，甚至種植者等有產銷履歷的巧克力原料。今年Q sweet巧克力菁點的創辦人吳葵妮（Queenie Wu）精挑細選原料，以精湛的製作工藝，成為全球得獎最多的亞裔巧克力工藝師。在線上頒獎典禮吳葵妮表示，希望可以把台灣Q sweet的巧克力推廣到世界各國，為人們帶來愉悅的療癒感。

在《黑巧克力夾心bonbon》項目1銀牌，在《牛奶巧克力夾心bonbon》項目1銅牌，在《複合巧克力夾心bonbon》項目1銅牌。在《果乾類巧克力》項目1金牌、2銀牌、1個特別獎，在《巧克力霸-白巧克力》項目2銀牌和1個特別獎，總計1金、5銀、2銅、2特別獎的佳績。今年8月亞太區地區賽頒獎時，評審團曾提及，台灣和日本在夾心巧克力類別佔據主導地位。吳葵妮不僅在此類別佔據多面亞洲金牌，同時也想把台灣水果乾提升到精品地位，因此發展出《療癒果物巧克力系列》，參賽作品在亞太區得獎後，在全球總決賽再度以「療癒果物系列—鳳梨」拿下果乾類的世界金牌，並獲得1個特別獎-表揚嚴選在地食材，同系列的青芒果、香料青芒果雙雙獲得世界銀牌。

此款世界金牌作品，吳葵妮特別選用台灣有機鳳梨及百香果肉混合泡製入味，並且為了搭配鳳梨乾風味，特別加入現刮的大溪地香草籽與裹上巧克力增加層次，使得代表台灣的鳳梨乾，不落俗套，呈現精品質感。另外，在競爭激烈的「白巧克力霸項目」中，Q sweet繼2019 年總決賽成為全球首位華人得主後，於2020、2021年連續得獎，今年再度以新上市的「莫內花園」和「夏日時光」奪得銀牌，「莫內花園」同時也獲得特別獎表揚摩登現代感（Special Morden）。

「莫內花園」結合台灣桑葚及台灣茶等台灣風物，食材採不同處理方式，營造出風味的堆疊，巧克力表面灑落食用玫瑰和紫羅蘭，看起來就像印象派名畫莫內的花園。Q sweet世界金牌主廚吳葵妮今年在黑巧克力夾心bonbon項目、牛奶巧克力夾心bonbon項目和複合巧克力夾心bonbon項目表現也不俗，致力研發的法式松露巧克力、絕對穀粒、經典牛巧夾心巧克力等新作品囊括全球總決賽2面銀牌、1面銅牌。得獎作品將預計於12月上市，即日起接受預訂，手工製品產量有限、訂滿即止。