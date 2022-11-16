處理器大廠美商超微（AMD）在2022年超級運算大會（SC22）上，持續推進AMD在高效能運算（HPC）產業中的強勁發展動能與領導地位。AMD EPYC處理器與AMD Instinct加速器持續成為執行要求最嚴苛HPC工作負載的處理器首選，為最複雜的模擬與模型化工具挹注效能。

AMD資深副總裁暨資料中心解決方案事業群總經理Forrest Norrod表示，高效能運算的創新對社會產生巨大影響，推動突破性研究，有助於大幅改善人們的生活品質。AMD持續創新與推進EPYC處理器和Instinct加速器的發展，確保科學家與研究人員在鑽研全球最嚴峻的難題時能使用最先進的研究工具。

最新公布的Top500全球超級電腦排行榜反映了AMD不斷推動效能與效率的創新。AMD在最新排行榜中為101台超級電腦挹注動能，與2021年11月排行榜中的73台相比，年成長率為38％。橡樹嶺國家實驗室（ORNL）採用AMD處理器與AMD加速器所組建的Frontier超級電腦，持續以1.1 exaflops的效能位居Top500排行榜的榜首。Frontier效能不僅比第二名系統高出一倍以上，也超越其後四部系統的效能總和。在以HPL-MxP Mixed-Precision Benchmark測量Frontier的混合精度運算效能時，其時脈達到7.94 exaflops。澳洲帕西超級運算中心搭載AMD EPYC處理器與AMD Instinct加速器的Setonix系統以27.2 petaflops的效能位列Top500排行榜的第15名。

此外，在Green500排行榜的前20名中，由AMD挹注效能的系統佔據75％的席位，其中包括高居第2名的Frontier測試與開發系統（TDS）與第6名的全面系統。法國國家HPC機構GENCI的Adastra超級電腦以每瓦58.02 gigaflops的能源效率奪下第3名。Adastra更是第一部搭載AMD第4代EPYC處理器與AMD Instinct MI250加速器的超級運算系統。

GENCI執行長Philippe Lavocat表示，在2023年初，法國國家HPC機構GENCI將在名為Adastra的HPE Cray EX400超級電腦上部署一個額外的純量運算分區，由位於蒙彼里埃的CINES托管與營運。新增的分區提供536個運算節點，每個節點配置2個96核心的AMD第4代EPYC處理器以及768 GB的DDR5記憶體，將受益於AMD在核心密度／效能以及能源效率方面的最新創新。此分區將因應法國科學與產業的使用者社群，滿足氣象、生物醫藥、新能源與材料等領域的需求。

AMD持續鞏固作為業界第一的輝煌歷史，提供各種具有突破性效能的產品。此外，AMD近期的合作顯著地推動了高效能運算產業的成長動能，展現各界對AMD處理器與加速器持續攀升的喜愛度。

AMD發表AMD第4代EPYC處理器，內含高達96核心、12通道以及高達384GB的DDR5記憶體，最新EPYC處理器帶來領先業界的效能，滿足高效能運算的各種繁瑣工作負載需求。

HPE宣布HPE Cray EX2500與HPE Cray XD2000超級電腦將支援AMD第4代EPYC處理器與AMD Instinct MI250X加速器。聯想宣布德國波茨坦氣候影響研究所（PIK）使用聯想的HPC以及Lenovo Neptune水冷解決方案開發新一部超級電腦，新系統將支援AMD第4代EPYC處理器。

微軟發表適用於高效能運算的全新虛擬機器（VM）預覽版。HBv4系列虛擬機器以及全新HX系列虛擬機器搭載AMD第4代EPYC處理器，將在2023年上市時採用AMD 3D V-Cache技術。此外，微軟宣布將陸續推出其他採用AMD第4代EPYC處理器的虛擬機器與容器。

DeVito聯手AMD以AMD Instinct MI200 GPU與AMD ROCm軟體支援HIP，為DeVito的客戶推升效能。AMD創新獲得五個不同類別的獎項，在年度HPCwire讀者與編輯票選獎中大顯風頭，奪下超級電腦最佳成就以及HPC最佳永續創新獎。

AMD加速器已獲得ROCm開放產業體系的支持，允許不同環境進行跨廠商與架構的整合，藉此加快科學研發的進程。AMD今年宣布擴大AMD Instinct與ROCm產業體系，為更多的HPC與AI客戶帶來Exascale等級技術。

此外，AMD正式加入由Meta AI創立的PyTorch基金會，擔任創始會員，此基金會將成為非營利性Linux基金會的一部分，透過培植與支持PyTorch開源計畫所建構的產業體系，促進各界採用AI工具。最後，Meta AI開發並釋出AITemplate（AIT）的原始碼，此統一推論系統能透過AMD Instinct加速器提升處理速度。AIT在各種廣泛使用的AI模型上能發揮接近硬體原生矩陣核心的效能。