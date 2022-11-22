「2022年台灣國際品牌價值調查」22日公佈結果，其中，全球自行車產業龍頭-巨大（9921）集團榮獲第6名，品牌價值創新高、達到7.46億美元，年成長11%，也是今年健康運動產業中品牌價值最高品牌！今日頒獎典禮由巨大集團品牌長劉素娟代表受獎。

巨大22日股價開出慶祝行情、大漲近7%，收在最高點245元，上漲了16元，成交量逼近1,400張。

由經濟部工業局主辦，財團法人台灣經濟研究院執行，全球權威品牌價值調查機構Interbrand承辦的「台灣品牌價值調查」，巨大集團已經連續14年榮獲十大國際品牌的肯定。

巨大創立於1972年，目前在全球有9座工廠、14家銷售子公司，是全球自行車產業唯一一家涵蓋整個經營價值鏈的企業。2021年集團營收高達818億元，其中65%來自自有品牌（GIANT／Liv／Momentum／CADEX）銷售。

巨大集團一直以來以「Raise The Bar創無止境：推動自行車世界的進化」為使命，不僅以四大品牌提供全方位自行車產品滿足消費者的需求，多年來更以推廣自行車新文化為職志，致力於傳遞騎乘自行車的樂趣，打造健康快樂的騎乘生活。

今年適逢巨大集團創立50周年，執行長劉湧昌也同步揭露集團未來的ESG策略：「Cycling for a Better Future 騎向淨好未來」，將永續發展視為己任，希望與消費者及業界夥伴攜手打造美好的自行車未來。