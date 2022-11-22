工研院榮獲全球能源獎的創新低碳吊扇，已在台灣國中小等場域節電示範，每年可減少碳排6成以上。（工研院提供／邱立雅竹縣傳真）

面對國際低碳能源風潮興起，工研院研發創新低碳吊扇技術，耗電不到傳統吊扇的一半，更將促成全球首例碳標籤的吊扇家電產品。該項研發獲得全球能源獎日前公布的2022年全球能源國家獎台灣冠軍。這是工研院繼2020年以節能設備資訊APP智慧服務方案獲該獎評選為全球能源獎空氣類別中全球最優秀的4大方案之後，連續3年榮獲全球能源獎獎項。

工研院綠能與環境研究所所長王漢英表示，工研院研發的創新低碳吊扇以永磁無刷馬達結合特殊的機翼型扇葉設計，能在低轉速的情況下維持極高的能源效率，耗電不到傳統吊扇的一半。若能成功推動每年2％低碳吊扇逐步進入市場，2050年全球可節電375億度電，將對全球節能減碳具有重大貢獻。

除了創新的節能設計外，王漢英指出，工研院創新低碳吊扇產品技術也將促成全球首例碳標籤的吊扇家電產品，也是此次獲得評審青睞主因之一。工研院研發團隊從產品設計的原料、製造、運輸、使用與回收等5項生命周期而計算碳排放，除採用可回收材質製造及超高效率設計外，在製程上也透過自動化組裝與品管技術，降低生產製造時間及用電量。

工研院創新低碳吊扇已在台灣國中小學等場域進行節電示範，每年可減少碳排6成以上，並結合台灣吊扇領導品牌行銷國內外近3萬套。未來低碳吊扇商品設計技術，更可應用到其他風扇種類，如家電應用的電風扇、冷氣機、除溼機與清淨機等散熱風扇與通風扇等產品。

全球能源獎於1999年設立，2000年於奧地利舉辦首屆，之後由奧地利能源環球基金會每年主辦，合作夥伴包括聯合國工業發展組織、全球商會平台等，近年來每年超過180個國家參賽，累計超過2萬5000個參賽專案，是全世界規模最大的環保獎項，堪稱環保界的奧斯卡。