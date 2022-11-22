自行車鏈條全球市占率第一的桂盟（5306）22日在法說會表示，電動輔助自行車（E-bike）夯銷歐美，桂盟E-bike鏈條前三季出貨量達220萬條，已超越去年全年的200萬條，營收占比約5％！法人表示，全球對高階自行車、E-bike需求仍暢旺，桂盟在高階鏈條市場極具成長空間。

值得一提的是，「2022台灣最佳國際品牌價值調查」22日公布名單，桂盟品牌價值0.83億美元，年增幅達21％，排23名，成長力道最強！桂盟第三季EPS4.81元，創下單季獲利新高；前三季EPS達12.90元，創下歷年同期新高。

桂盟22日參加證交易所主題式產業講座暨休閒運動產業剖析法說會。面對外界對中低階自行車庫存爆倉的雜音，桂盟表示，根據中國海關統計，自行車出口月減30％，代表中低階自行車已進入調整期，對自行車產業來說其實是好事。

受到中低階自行車調整訂單影響，桂盟10月營收5.38億元，年減25.5％；前十月合併營收62.64億元，年減2.58％。桂盟22日收盤價148元，小漲了1元。

桂盟表示，近三年疫情期間自行車需求大爆發，超越往年正常的銷售量，自行車產業從2020下半年至2021年呈現井噴現象，各家廠商都是訂單滿手、產能滿載。不過，隨著疫情減緩，入門款與中階自行車自今年第二季起開始出現高庫存問題，目前正在去化中，若整體出口量減幅收斂，代表調整進入尾聲。

桂盟目前自行車鏈條占營收比重約達78％，是營收主力來源，而機車占8％、汽車7％、車庫門7％。其中，高階鏈條營收比重突破2成，由去年的18.7％提升至21％；補修市場比重也由去年17.1％提升為20.5％，成為桂盟營運持穩的兩大主力市場。