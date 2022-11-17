賓士汽車的大跌，拉低了歐股表現，收盤下跌，並中止了此前連四漲走勢；另外美國巨型的Target百貨公布黯淡財測，也讓歐洲零售股擔憂消費者的支出表現。

周三歐洲Stoxx 600指數收跌4.27點或0.98%，為430.17點。汽車股大跌3.7%，為近7周最大單日跌幅。

賓士汽車暴跌6.2%；由於中國市場對於高階電動車需求的變化，讓該豪華車廠下調部分EQE和EQS車型在中國的售價。

Equiti.com的首席市場分析師Raed Alkhedr說：「儘管中國和歐洲有著良好貿易關係，但對於歐洲汽車業而言，這種銷售影響源自於對中國防疫管制和衰退的擔憂」。

零售股跌3.4%；此前美國的Target百貨預期假期旺季的銷售將意外下跌，並將之歸咎於上升的通膨，以及消費者支出的急遽變化，導致對各種商品的需求下降。

英國的零售商歐卡多(Ocado)和瑪莎百貨分別下跌5.74%和3.97%；此前英國公布上月通膨再創新高，達11.1%，也抑制了市場人氣。

預定本周四將公布關鍵的歐元區通膨數據。

北約和波蘭表示，射擊波蘭村莊的導彈可能是烏克蘭的防空系統所誤射，並不是由俄羅斯發射。讓市場緩和對戰爭局勢擴大的擔憂。

德國武器製造商萊茵金屬(Rheinmetall)、義大利的Leonardo、法國國防工業集團Thales、瑞典的紳寶(SAAB)、英國的大型國防公司BAE Systems皆上漲在0.2%至4.2%之間。

今年以來，Stoxx 600指數已下跌11.8%，儘管跌幅低於標普500指數下跌16%，但市場仍對於歐洲的投資仍持謹慎態度。

MediaForEurope大跌4.1%，該家義大利傳媒集團公布今年1~9月營業利益暴跌65%。

法國鐵路製造商阿爾斯通(Alstom)在公布上半年訂單和現金劉優於預期之後，股價上漲7.2%。