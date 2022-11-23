四年一次的世界盃足球賽如火如荼開踢中，全球球迷高度關注哪一隊能奪得冠軍，英國圖靈研究院AI人工智慧模型AIrsenal，在進行10萬場比賽模擬後，預測巴西隊將奪冠，比利時和阿根廷緊追在後。

綜合外媒報導，英國圖靈研究院針對本屆賽事進行模擬預測，該研發團隊創建名叫「AIrsenal」的AI人工智慧模型進行預測，這項預測結果在世足賽正式開踢前出。從數據來看，巴西最有可能奪冠，機率達25%。

接著排序第二至第五名的國家，依序為比利時(機率18.9%)、阿根廷(機率13.2%)、法國(機率11%)及英格蘭(機率7.1%)，第六至第十名的國家則為西班牙、荷蘭、丹麥、葡萄牙及克羅埃西亞。

但主導這項研究的專家尼克巴洛（Nick Barlow）說，在足球場上什麼事都有可能發生，我們不建議大家用AI的預測來下賭注。值得關注的是，阿根廷昨日爆冷門以1比2敗給沙烏地阿拉伯，震驚全球球迷。

知名電玩遊戲《FIFA 23》過去曾連續3屆成功預測世足冠軍得主，透過遊戲模擬預測，本屆世足冠軍將由阿根廷奪下。