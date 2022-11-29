國際世足盛事於上周(11/20)正式開打，根據國際足球總會預估，本屆賽事的全球觀眾人數將達50億人，有機會創新高，預計周邊商品的產值更高達3千億美元，為全球經濟增添新動能。此刻，除了好奇晉級前32強的國家包含巴西、比利時、阿根廷、英格蘭等，誰可能角逐冠軍之外，投資人更關切的是，這場足球盛事會帶來哪些商機？

國泰全球品牌50 ETF(00916)基金經理人李翰林指出，全球進入後疫情時代，各國陸續解封，迎來報復性旅遊熱潮，加上11-12月又有國際世足盛事、聖誕佳節商機，各大品牌商機湧現，投資人宜趁勢搶搭相關ETF布局全球市值大牌，以掌握各國邊境逐漸開放、年底消費旺季推動的全球消費動能及商機。

家喻戶曉的運動品牌NIKE是這次地主隊卡達及熱門的巴西、英格蘭等13支隊伍的球衣贊助商，預計將隨瘋世足熱潮，再掀一波粉絲的搶購熱潮，由於世足開打長達1個月(11/20~12/18)，加上第四季原本就是傳統消費旺季，接下來12月還將迎接聖誕節的購物商機，令市場相當看好NIKE第四季的營收表現，除了第一大營收來源的球鞋有望熱銷外，相關服裝、運動用品等週邊配件，都有望出現熱潮。

李翰林點出，看球賽也衍生相關娛樂商機，如迪士尼的Disney+看準足球盛事，趁勢跟進上映多部系列影集，以時尚名人的運動紀實，展現其私下生活的真實熱血面貌，包括足球明星貝克漢的黃金球隊在場上如何帶領隊員逆轉勝、運動明星如何鍛鍊體能挑戰極限等內容。

李翰林表示，迪士尼稍早公布的第四季財報，迪士尼執行長透露目前Disney+全球訂閱人數已經增加至1.6億人，比前一季增加1200萬人。若加上Hulu、ESPN+服務訂閱人數，迪士尼旗下串流影音服務用戶人數累積約2.3億人。相較Netflix目前在全球累積訂閱用戶人數約2.2億人，Disney+顯然已加快追趕腳步，市場預期隨訂閱數逐季攀升，2024年Disney+營運獲利有望轉盈，加上疫情舒緩、各國邊境開放後，旅遊熱潮已有重燃跡象，全球迪士尼鐵迷勢將蜂擁朝聖迪士尼樂園。目前迪士尼樂園在全球共有6間，包括在加州、奧蘭多、巴黎、東京、香港、上海，掀起的人氣及買氣都有望為迪士尼公司獲利都來可觀挹注。