台灣鋼鐵集團(簡稱台鋼集團)旗下扣件線材廠春雨(2012)召開董事會通過第三季合併財務報表，累計前三季合併營收84.8億元，稅後淨利為5.2億元，每股稅後盈餘(EPS)1.55元，創歷史同期次高，並決議通過發放111年上半年度股利0.5元，訂定12月13日為除息基準日。春雨訂單能見度已達明年第一季，預期不悲觀。

春雨前三季合併營收84.8億元，年減少0.6%；營業利益7億元，年減少11.7%；稅後淨利5.2億元，年減少24.1%，創歷史同期次高記錄。董事會決議通過發放111年上半年度現金股利0.5元，若再加上今年三月配發的1元現金股利，及九月配發的0.5元股票股利，以周四收盤價計算，殖利率達9%，擁高殖利率表現。

春雨10月份自結合併營收為新台幣8.14億元，年減19.75%、月減2.44%；累計前10月合併營收為新台幣92.9億元，年減少2.6%。春雨2022年第三季財報，合併營收26.96億元，年減17.2%，營業利益1.97億元，年減37.9%，稅後淨利1.51億元，年減44.6%，歸屬母公司之稅後淨利1.23億元，年減48.4%，每股稅後盈餘0.44元，年減48.8%。

春雨表示，全球仍處高通膨態勢，經濟因此受到壓抑，大環境不利的因素下獲利表現也受到影響。台灣地區因歐美客戶端消化庫存，外銷狀況稍受影響，仍有因歐盟對大陸課徵反傾銷稅對台灣帶來轉單效應，而內銷也仍維持穩定表現，春雨積極調整接單與出貨策略，訂單能見度已達明年第一季；印尼地區因GDP強勁，前景樂觀，人均消費逐漸增加，螺絲銷售及獲利均逐月加溫；大陸地區因疫情封控措施，整體物流不順暢，獲利狀況遠不如預期，但封控過後銷售終究會回歸正軌。

春雨表示，歐美國家實施貨幣緊縮政策並強勢升息，烏俄戰爭亦未平息，全球經濟尚未明朗化。但目前利率市場預期已近高點，明年升息幅度不至於大於今年，且緊縮的貨幣政策效應逐步發酵，通膨態勢似有緩解的跡象，看好鋼市有機會於明年第二季復甦，春雨將更積極調整接單與出貨策略，持續擴大與台鋼集團整合之優勢，優化流程作業，以提升營運效率，作好準備等待鋼市回升。