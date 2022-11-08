神達投控（3706）公布10月營收新台幣43.62億，月減2.55%，年增61.39%，年增強勁主因資料中心伺服器客戶需求穩定，車用產品以及智慧物聯產品需求強勁，加上料況逐漸改善，生產交貨順利。

神達今日董事會後公布第三季結果，第三季EPS 7.17元，主要是業外處分轉投資Concentrix部分持股，以及投資意圖改變由權益法改市價法所致。前三季合併累計營收為352.05億元，年成長率7%，稅後淨利(歸屬於母公司業主)96.4億元，每股稅後盈餘8.05元。

神達說明，今年前三季稅後淨利大幅增加，係因處分轉投資Concentrix Corporation部分持股，致持股比例下降，加上對Concentrix Corporation持股意圖改變，依IFRS規定，由「權益法」改為「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」，因而認列一次性評價利益及估列相關所得稅後的處分利益為69億元，由於並未實際處分，故屬於未實現利益。

展望第四季，俄烏戰爭動盪，各國疫情與防疫，通膨壓力，升息抑制需求等變數仍多，挑戰不斷，公司較第三季持審慎樂觀看法。