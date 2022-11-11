橙的(4554)公布第三季財報，受到歐美AM貢獻衰退以及OEM業務因大陸疫情影響，第三季合併營收0.82億元，季減16.66％，年減43.14％；稅後淨利0.02億元，季減85.28％，年減9成；每股盈餘0.08元。

公司指出，歐美地區AM業務客戶下單力道減緩，大陸疫情影響OEM客戶北汽福田、鄭州宇通出貨，而AM業務拓展增加業務行銷費用，加上第三季提列存貨呆滯損失影響毛利，單季營運轉弱。

累計前三季合併營收2.95億元，年減11.82％；稅後淨利0.37億元，年增29.15％；每股稅後盈餘1.58元。

橙的今年第三季AM、OEM業務營收比重分別為72.9％、27.1％，其中針對AM業務方面，第三季起美洲地區主要客戶加大進行庫存調整計畫，整體下單明顯放緩，此外橙的持續推動歐洲地區業務轉型，除穩固既有經銷商，並積極針對其他空白區域直接經營當地輪胎店，雖第三季適逢歐洲年度暑休期間，第三季歐洲地區AM銷售仍較上季成長50％。

橙的表示，由於受兩大事業第三季營收規模縮減，加上提列存貨呆滯損失0.39億元，使得第三季整體毛利率下降至32.7％，隨著未來庫存去化，有機會逐步回沖。